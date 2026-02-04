Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Avete deciso di far votare oggi gli impegni sulla sicurezza e vi siete rifiutati di votare impegni per territori e famiglie". Lo ha detto Elly Schlein in aula alla Camera dopo l'informativa del ministro Musumeci sul maltempo che ha colpito il sud.
**Niscemi: Schlein, 'oggi voto su sicurezza e non su impegni per territori e famiglie**
4 febbraio, 2026 • 12:03
