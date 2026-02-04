Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Giorgia Meloni ha abbandonato il sud non da oggi con scelte costanti. Sempre gli stessi territori lasciati indietro". Lo ha detto Elly Schlein alla Camera dopo l'informativa del ministro Musumeci sul maltempo al sud.
**Niscemi: Schlein, 'Meloni ha abbandonato il Sud'**
4 febbraio, 2026 • 12:13
Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Giorgia Meloni ha abbandonato il sud non da oggi con scelte costanti. Sempre gli stessi territori lasciati indietro". Lo ha detto Elly Schlein alla Camera dopo l'informativa del ministro Musumeci sul maltempo al sud.