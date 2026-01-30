

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni ha abbandonato il sud. Lo ha fatto a Niscemi e lo ha fatto in questi tre anni in cui tutte le sue scelte hanno avuto un impianto antimeridionalista. Il Pd ha fatto una proposta concreta: utilizzare le risorse del ponte per la ricostruzione e per investire in un grande piano per la messa in sicurezza del territorio. È una questione di scelte e di priorità: anziché affrontare il tema dei cambiamenti climatici la destra pensa solo ad opere inutili e condoni". Così in una nota Marco Sarracino, responsabile Coesione territoriale, Sud e aree interne nella segreteria nazionale del Pd.

