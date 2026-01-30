

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - “La frana purtroppo procede a Niscemi, ma il ministro Salvini ha ribadito nell’Aula del Senato che il governo non intende restituire alla Sicilia e alla Calabria i soldi sottratti loro e destinati al Ponte, che sarebbero necessari per tamponare l’emergenza e per gli interventi di messa in sicurezza e di prevenzione contro il dissesto idrogeologico nella nostra regione e non solo". Lo dice il senatore siciliano Antonio Nicita, vicepresidente del gruppo del Pd.

"Stiamo parlando di 1,2 miliardi di euro dei fondi di coesione destinati alle due regioni, a fronte degli 800 milioni già sottratti alle regioni del Sud, riservati al Ponte dalla maggioranza di destra e poi deviati altrove, perché non spesi. Lo stesso accadrà nel 2026, soldi che non saranno spesi nel Ponte e che quindi saranno destinati ad altri. Una vergogna. Scelte scellerate, avallate dalla Premier Meloni, dispiaciuta per l’accoglienza riservata a livello locale ai 100 milioni promessi, totalmente insufficienti, ma evidentemente convinta di proseguire sulla strada dell’opera faraonica, mentre in Sicilia mancano strade e ferrovie. La verità è che quel che è successo in Sicilia e Calabria è dovuto ai cambiamenti climatici in atto, che la destra nega".

"Musumeci rifletta sulle proprie responsabilità di ieri e di oggi e la Premier Meloni assuma in pieno la responsabilità di interventi seri contro il dissesto idrogeologico in atto, invece di pensare a nuovi condoni edilizi e di limitarsi a sorvolare le aree colpite, per poi proporre solo pannicelli caldi e assicurazioni obbligatorie contro i rischi, a carico dei cittadini. Meloni e il suo governo abbandonano la Sicilia e il Sud”.

