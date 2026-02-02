

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - “In questo momento serve una strategia dell’emergenza e Niscemi. Come opposizione siamo pronti a collaborare con le nostre proposte, ma fino ad oggi il Governo Meloni non mostra alcun ascolto". Lo dicono i senatori dem Antonio Nicita ed Enza Rando.

"Bisogna riorganizzare la vita delle persone, sia degli sfollati che di tutti i cittadini, con una strategia sia di breve periodo che di prospettiva. Per tutti i cittadini e le cittadine colpite dalla frana e dagli eventi meteo-merini estremi chiediamo, a partire dai nostri emendamenti nel Milleproroghe, l’immediata sospensione degli oneri fiscali e degli oneri finanziari connessi a mutui e prestiti di famiglie e imprese. Apprezziamo in tal senso la disponibilità dichiarata da Abi e chiediamo al Governo ad agire subito su questa strada. Misure mancetta come quelle annunciate dal Presidente Schifani, cioè 5000 euro per le imprese colpite, non servono a nulla, se non a depauperare ancora i siciliani di risorse da destinare al dissesto idrogeologico".

"Se il Governo non trova risorse le recuperi dai finanziamenti non spesi sul Ponte. Già nel 2025, 800 milioni non spesi sul Ponte, ex FSC Sicilia e Calabria, sono stati messi su altro nella Legge di Bilancio. Sappiamo già che il Governo non riuscirà a spendere per il Ponte, in 10 mesi, i 2 miliardi bloccati per il 2026, ma poiché la propaganda è più forte dell’emergenza, il Governo non intende restituire quelle risorse oggi alle regioni colpite, nonostante possa riprogrammarle dopo il 2032. Serve un approccio serio, strategico, lungimirante e credibile”.

