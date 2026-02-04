

Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - "Il rischio frane in Sicilia non è emergenziale, ma strutturale. Secondo i dati dell'Ispra, aggiornati al 2024, circa nove comuni su 10 nell'isola presentano aree ad alto rischio frane. La situazione non è certo migliore nel resto d'Italia, dove secondo gli scienziati oltre il 94% dei comuni si trova in territori esposti al rischio idrologico, rischio valanghe e erosione costiera". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci durante l'informativa al Senato sulla frana di Niscemi.

