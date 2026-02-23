Palermo, 23 feb. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica sta sorvolando, a bordo di un elicottero, la zona colpita dalla frana a Niscemi (Caltanissetta). Subito dopo il Capo dello Stato raggiungerà il centro della cittadina, dove verrà accolto dal sindaco Massimiliano Conti e dal Vicario del Prefetto di Caltanissetta Ferdinando Trombadore.
**Niscemi: Mattarella sorvola zona frana**
23 febbraio, 2026 • 10:53
