

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Noi respingiamo le accuse di sciacallaggio, noi in quei posti ci andiamo da sempre mentre qualcuno va a stringere le mani parlando di sicurezza. Come la Meloni, che è arrivata a Niscemi con elicottero e auto blu e i cittadini di Niscemi nemmeno li ha voluti incontrare, perchè quando le cose sono scomode voi scappate sempre". Lo ha detto Angelo Bonelli in aula alla Camera dopo l'informativa del ministro Musumeci sul maltempo al Sud.



