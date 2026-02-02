

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - “Per affrontare quello che è avvenuto in Sicilia e a Niscemi, con una delle più grandi frane che si ricordino serve un decreto urgente ad hoc, un provvedimento adeguato che avrebbe davvero, a differenza della maggioranza dei decreti emanati da questo Esecutivo, le caratteristiche della necessità e dell’urgenza. Necessità e urgenza confermate dalla drammaticità della situazione: la frana è ancora in corso, migliaia di sfollati, c’è l’esigenza di mettere in sicurezza il territorio, di definire governance, tempi e risorse certi per gli interventi". Lo dice il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd.

"E invece, ancora una volta, il governo, anziché occuparsi del Sud, si occupa d’altro. Cerca di strumentalizzare ciò che è accaduto a Torino e che noi tutti abbiamo condannato senza se e senza ma, per cavalcare le paure ed emanare, quello sì per decreto, un giro di vite sulle libertà dei cittadini. Un atteggiamento irresponsabile”.

“Ci aspettiamo – prosegue Boccia – che nelle prossime ore l’Esecutivo emani un decreto per Niscemi. L’ordinanza non può bastare, né possono bastare i 100 milioni annunciati dalla Premier. Ci auguriamo che anche il governo regionale chieda con urgenza un tempestivo intervento dell’Esecutivo in Sicilia al fianco di una comunità che ha perso tutto”.

