Roma, 3 feb. (Adnkronos) - “La destra strumentalizza quello che è avvenuto a Torino usando il tema della sicurezza come una clava contro le opposizioni per coprire i propri fallimenti, ma nega un voto su quanto avvenuto a Niscemi per salvare Musumeci e Schifani dalle loro responsabilità. E’ una destra vergognosa”. Lo ha detto Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd, in una dichiarazione ai tg.
Niscemi: Boccia, 'destra nega voto per salvare Musumeci e Schifani, vergogna'
3 febbraio, 2026 • 17:33
