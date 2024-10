(Adnkronos) - Napoli, 29 ottobre 2024. La recente introduzione della Maxi Deduzione, prevista dal decreto del 25 giugno 2024, offre alle aziende italiane un importante incentivo per aumentare il proprio organico a tempo indeterminato, con benefici fiscali significativi. Il valore di questa misura per le imprese si rileva soprattutto in un contesto di mercato in continua evoluzione.

Il decreto rappresenta un’opportunità strategica per le imprese. “In una società in continuo cambiamento, è cruciale individuare le migliori opportunità economiche e utilizzare gli strumenti disponibili per coglierle”, ha affermato il dottor Nino Carmine Cafasso, giuslavorista dalla pluriennale esperienza, già Presidente dell’Associazione Imprese di Servizi, fondatore e CEO dello Studio Cafasso & Figli. Questa politica fiscale ha l’obiettivo di creare un circolo virtuoso, dove le imprese, stimolate dai benefici fiscali, assumono più personale, contribuendo alla riduzione della disoccupazione e al rafforzamento del tessuto economico del Paese.

Un altro aspetto centrale evidenziato dal dottor Nino Carmine Cafasso è la riduzione del costo del lavoro. Le agevolazioni previste dal decreto consentono alle aziende di alleggerire notevolmente questo peso, rendendo più attraente l'assunzione di nuovo personale. In questo modo, le imprese possono investire maggiormente nel capitale umano, migliorando la formazione dei dipendenti e incrementando la produttività. In sintesi, la misura non solo offre un’opportunità fiscale importante, ma incentiva le aziende a investire nella crescita occupazionale e nello sviluppo sostenibile.

"Ma, soprattutto, va nella direzione della occupazione stabile, che sembra sempre preoccupare le imprese, ma che invece deve essere il viatico della crescita ed il senso di garanzia verso i lavoratori ed anche i competitor in senso generale. Spesso si parla di sostenibilità dello sviluppo delle aziende e di incentivare il capitale umano. Di certo, l'iniziativa del governo nessuno potrà dire che vada in una direzione diversa", ha concluso il dottor Nino Carmine Cafasso.