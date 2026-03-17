Abuja, 17 mar. (Adnkronos) - Almeno 23 morti e 108 feriti è il bilancio di una serie di attentati kamikaze che si sono registrati a Maiduguri, nel nord-est della Nigeria, nella serata di ieri. Lo ha riferito oggi il portavoce della polizia, Nahum Kenneth Daso.
Nigeria, attentati kamikaze nel nord-est: 23 morti e 108 feriti
17 marzo, 2026 • 07:23
Abuja, 17 mar. (Adnkronos) - Almeno 23 morti e 108 feriti è il bilancio di una serie di attentati kamikaze che si sono registrati a Maiduguri, nel nord-est della Nigeria, nella serata di ieri. Lo ha riferito oggi il portavoce della polizia, Nahum Kenneth Daso.