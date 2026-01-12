Roma, 12 gen (Adnkronos) - "La scomparsa di Gino Nicolais lascia un grande vuoto. Persona umanamente straordinaria, grande accademico, uomo delle istituzioni. Non ho che ricordi positivi di Gino, persona di qualità davvero rare". Lo scrive sui social Enrico Letta.
Nicolais: Letta, 'lascia un grande vuoto'
12 gennaio, 2026 • 13:53
