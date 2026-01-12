

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - “Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Gino Nicolais, amico e protagonista di primo piano della vita scientifica e civile del nostro Paese. A nome mio personale e del Gruppo del Partito Democratico al Senato, esprimo la più sincera vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari. Gino Nicolais ha saputo unire come pochi rigore scientifico, visione politica e passione civile. È stato un uomo capace di guardare sempre avanti, animato da una straordinaria propensione all’innovazione e da una ricerca continua, mai appagata, di soluzioni nuove per il progresso del Paese. La sua lezione di curiosità intellettuale, competenza e servizio pubblico resterà un punto di riferimento prezioso”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

