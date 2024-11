- ISTANBUL, Turchia, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Il Net5.5G Intelligent IP Network Summit, incentrato sul tema Accelerare Net5.5G, avanzare verso l'intelligenza, si è tenuto oggi in occasione dell'Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2024. Operatori leader a livello mondiale, organizzazioni di settore, agenzie governative e fornitori di dispositivi si sono riuniti al summit per presentare casi d'uso pionieristici nell'evoluzione della rete IP Net5.5G e nella trasformazione digitale del settore. È stato inoltre lanciato il programma globale Net5.5G Pioneer, che invita gli operatori del settore ad accelerare l'implementazione commerciale di Net5.5G e a promuovere la prosperità del settore delle reti fisse.



Martin Creaner, direttore generale della WBBA, ha illustrato nozioni approfondite sulle tendenze di sviluppo delle reti globali nell'era dell'intelligenza artificiale e ha offerto suggerimenti per un'ulteriore evoluzione. Ha parlato di come, nell'era dell'intelligenza artificiale, i requisiti di larghezza di banda e il numero di connessioni per applicazioni come AIGC siano in continuo aumento. Gli operatori devono offrire un'esperienza differenziata sulle reti. Per questo, WBBA ha lanciato il programma Net5.5G Pioneer, volto a realizzare un'infrastruttura di rete end-to-end ad alta velocità e alta qualità.

Xu Huan, Vicepresidente di Router Domain, linea di prodotti per la comunicazione dati di Huawei, ha tenuto un discorso intitolato Rete IP convergente Net5.5G, per ispirare la nuova crescita. A suo avviso, la banda ultra larga 400GE/800GE, la garanzia di un'esperienza elastica basata su SRv6 e slicing e le funzionalità ADN L4 di Network Digital Map aiutano gli operatori a creare reti IP target convergenti Net5.5G e a raggiungere una nuova crescita.

Al summit, i rappresentanti dei principali operatori mondiali, come Turkcell Türkiye, hanno illustrato i loro casi di uso commerciale di Net5.5G. Mehmet Durmus, direttore associato di IP/MPLS e reti di data center di Turkcell Türkiye, ha affermato che, sulla base della sua visione "Servizi digitali superiori per un futuro migliore", Turkcell continuerà a costruire reti orientate al Net5.5G, a distribuire commercialmente tecnologie chiave come 400GE/SRv6/Network Digital Map sulla rete di destinazione, a costruire infrastrutture di rete di alta qualità e a innovare costantemente per fornire ai clienti servizi digitali premium.

Mohamed Ben Amor, Direttore Generale dell'AICTO, ha tenuto un discorso intitolato Regione arabo-africana: Verso un'infrastruttura di rete futura basata su Net5.5G. Ha sottolineato che l'AICTO ha guidato la creazione dell'Arab IPv6 Council per promuovere attivamente l'implementazione di Net5.5G nelle regioni arabe e africane, in vista della realizzazione dell'Arab Horizon 2030. Ha inoltre affermato che l'AICTO continuerà a collaborare con tutti i partner regionali per realizzare un'infrastruttura di rete futura ad alta velocità e di alta qualità basata su Net5.5G.

Ibrahim Senyonga, Direttore generale di EBU, MTN Uganda, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con Huawei per offrire ai nostri clienti una soluzione SASE innovativa. Questa collaborazione consoliderà la nostra leadership nel mercato aziendale dell'Africa meridionale e aiuterà i clienti a raggiungere una trasformazione intelligente e fluida".

Al termine del summit si è tenuta la cerimonia di lancio del programma Net5.5G Pioneer. Per premiare gli operatori che hanno raggiunto risultati straordinari nell'implementazione di Net5.5G e per accelerarne l'implementazione a livello globale, si è tenuta la cerimonia di premiazione del Net5.5G Pioneer Award, con più di 10 operatori tra i vincitori.

