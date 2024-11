Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Visita del nuovo questore di Roma, Roberto Massucci, all'agenzia di stampa Adnkronos. Massucci, accompagnato dalla portavoce Elisabetta Accardo, ha incontrato il direttore dell'Agenzia Davide Desario, il caporedattore centrale, Mia Grassi, e i giornalisti della redazione Cronache nella prospettiva di una corretta collaborazione. Dopo un colloquio cordiale con il direttore, il questore ha visitato il Palazzo dell'Informazione e incontrato i cronisti delle diverse redazioni.

Massucci, nominato questore di Roma a settembre dal Consiglio dei ministri, si è insediato a San Vitale il 2 ottobre scorso, a poco meno di tre mesi dall'inizio del Giubileo 2025. Esperto di ordine pubblico e grandi eventi, Massucci ha di fatto già gestito il Giubileo del 2000 e il giubileo straordinario della Misericordia nel 2015.

Nel primo caso era stato dirigente dell’Ufficio per il Giubileo, appositamente costituito per la gestione degli eventi dell''anno santo, mentre nel 2015 aveva pianificato e gestito tutti gli eventi giubilari in qualità di capo di Gabinetto del Questore.