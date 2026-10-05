

Genova, 5 ott. (Adnkronos) - “Sono venuto al Salone soprattutto per ascoltare le istanze di questo settore, una realtà d'eccellenza che merita sempre maggiore considerazione anche in sede europea e internazionale. Come governo Meloni stiamo portando avanti una battaglia centrale sul turismo, ottenendo risultati significativi, anche se in Europa si fa ancora fatica a percepire pienamente il turismo come una vera e propria industria economica. Un paese come l'Italia, con oltre 8mila chilometri di coste, ha una vocazione marittima e turistica naturale ed evidente". È quanto ha evidenziato Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo, intervenendo alla ‘XII Conferenza Nazionale sul Turismo Costiero e Marittimo’, organizzata da Federturismo Confindustria con la collaborazione di Confindustria Nautica nell'ambito del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, la kermesse leader mondiale del settore in svolgimento presso il nuovo Waterfront di Levante fino al 6 ottobre sotto l'emblema e il pay-off ‘We are made of sea’.

"Durante il confronto ho raccolto proposte e istanze chiare, alcune persino lapalissiane, ed è mio impegno prioritario mettermi subito al lavoro per capire le ragioni dei rallentamenti normativi degli ultimi anni e accelerare sulle semplificazioni, sui decreti e sulle norme necessarie. Lavorerò a stretto contatto con questa comunità d'imprese, fatta di eccellenze manifatturiere e industriali, in vista di una stagione che vedrà il mare italiano assoluto protagonista nel mondo anche grazie ai grandi appuntamenti internazionali della vela, come gli eventi legati all'America's Cup che coinvolgeranno Napoli, Genova e altre città italiane”, ha aggiunto.

