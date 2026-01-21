

Davos, 21 gen. (Adnkronos/Afp) - "Non ho dubbi che gli Stati Uniti verranno in soccorso e noi verremo in soccorso degli Stati Uniti". Lo ha detto il segretario della Nato Mark Rutte al al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, respingendo le affermazioni del presidente Donald Trump secondo cui gli alleati europei non avrebbero contribuito a difendere gli Stati Uniti se glielo avessero chiesto. "Ieri sera, durante la sua conferenza stampa, ha dichiarato di dubitare che gli europei interverranno in suo soccorso se verrà attivato l'Articolo 5. Gli dico di sì, lo faranno", ha aggiunto Rutte.

