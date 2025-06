Bruxelles, 20 giu. (Adnkronos) - "La Nato si trova oggi di fronte a una sfida di assoluta urgenza, per la sicurezza dei Paesi membri, per la tutela degli interessi strategici nazionali e per la stabilità mondiale. L’Italia è pronta a fare la sua parte, anche in ambito parlamentare, luogo essenziale per il confronto sui temi e per la costruzione di un dialogo necessario". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo al Summit parlamentare della Nato, a Bruxelles.

"Nei prossimi giorni, all’Aja, l’Alleanza sarà chiamata a una prova di maturità. Le sfide della sicurezza internazionale -ha aggiunto- passano dal Mediterraneo e si estendono ai nuovi scenari geopolitici e tecnologici. È indispensabile una visione comune: puntare sulla stabilizzazione, prevenire guerre e crisi con la deterrenza, difendere la pace come unica prospettiva possibile".