

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Che ci sia un calo demografico in Italia "non ce lo deve dire Musk che in questo momento fa dei post, lancia dei messaggi obliqui a Giorgia Meloni che ha aiutato a entrare nelle grazie di Trump e da cui ha ricevuto evidentemente delle promesse. Non diamo credito a Musk, ma il problema esiste". Lo dice Giuseppe Conte a Sky Tg24.

