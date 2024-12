PHOTO





Roma, 13 dic. (Labitalia) - Addobbi e luminarie colorano le case nei giorni delle feste natalizie, ma non bisogna dimenticare di prestare attenzione quando si decora l'albero e non solo. Dalla stabilità degli addobbi di Natale al rischio incendio, suggerisce l'Unione nazionale consumatori, è bene adottare alcuni accorgimenti per evitare incidenti domestici.

Per quanto riguarda l'albero, il consiglio è di fissare bene le decorazioni, facendo particolare attenzione, soprattutto se ci sono dei bambini in casa, agli addobbi in vetro (meglio metterli nei punti più alti) e a quelli che hanno parti piccole che possono esser ingerite. Inoltre andrebbe scelta con cura anche la base dell’albero, che deve essere proporzionata alle dimensioni e, se è il caso, rinforzata per evitare che l’albero si rovesci.

Particolare attenzione va fatta alle luci, ecco quindi 10 semplici consigli per l’acquisto delle luminarie.

1) Acquistare le luminarie solo in negozi di fiducia e da rivenditori qualificati, mai da venditori abusivi non autorizzati, possibilmente da ditte specializzate e note nella vendita di prodotti elettrici.

2) Non acquistare luminarie che non abbiano indicazioni in lingua italiana. Devono esserci anche le istruzioni sulle modalità di utilizzo.

3) Non acquistare prodotti che non hanno informazioni sulla provenienza. Sulla confezione devono essere indicati, infatti, il Paese di origine, se situato fuori dall’Unione europea, e il nome o la ragione sociale, nonché l’indirizzo della sede legale del fabbricante o dell’importatore responsabile dell’immissione sul mercato.

4) Acquistare solo luminarie con il marchio CE, con la C staccata dalla E (altrimenti è China Export). Può essere difficile distinguere i due marchi perché l’unica differenza tra i due è che nel marchio China Export la C e la E sono più distanti tra loro. Per prodotti elettrici è consigliato anche il marchio di sicurezza (IMQ).

5) Le luminarie non sono giocattoli, quindi non vanno affidate ai bambini.6) Attenzione agli animali domestici

7) Ricordare che prezzi molto bassi possono essere indice di scarsa qualità e di possibile pericolo.

8) Controllare che la confezione sia integra.

9) Conservare sempre lo scontrino per poter cambiare la merce difettosa.

10) Quando si butta l’imballaggio, va ritagliato l’indirizzo del produttore o distributore: potrebbe servire per azioni legali.