

Roma, 17 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Cosa rende davvero speciale un regalo di Natale? Gli italiani sembrano avere le idee chiare, anche se non tutti sono d'accordo.

Secondo l'ultimo Consumer insight report di AliExpress, lo shopping natalizio nel 2025 è un delicato mix di intuizione, praticità e tradizioni senza tempo. Il rituale dello scambio dei regali rimane solido: quasi due terzi degli italiani intervistati (64%) ha intenzione di acquistare regali per lo stesso numero di persone dell'anno scorso, a conferma che la dimensione emotiva del Natale non è cambiata, anche se le abitudini e i budget si evolvono.

La ricerca rivela un ritratto inaspettato degli italiani che fanno regali. Un quarto si descrive come “pratico” (25%), scegliendo regali utili e destinati a durare, mentre una percentuale simile preferisce un approccio più istintivo: dallo shopper spontaneo (14%) al sentimentale premuroso (9%), colui che passa il tempo a cercare qualcosa che semplicemente “sembra giusto”. C'è anche chi opta per la “scelta sicura”, quello che preferisce non rischiare (11%), e chi ama sorprendere gli altri (7%). Un piccolo ma crescente gruppo afferma di acquistare i propri regali principalmente online (6%), un segnale di come le piattaforme digitali siano diventate un punto di riferimento nella ricerca di idee. Ciò ci ricorda che, in Italia, fare regali non è un semplice acquisto, ma un tratto della personalità.

Ma anche chi è esperto nel fare regali ammette che non è sempre facile. La parte più difficile non è lo shopping in sé, ma la psicologia che c'è dietro. Le principali preoccupazioni di chi fa regali includono capire cosa piace davvero alle persone (31%) o cosa desiderano (29%) e trovare qualcosa di unico senza sforare il budget, una sfida citata da oltre un italiano su quattro (27%). C'è anche il timore condiviso di “sbagliare”, una sorta di “ansia festiva” espressa dal 24% degli intervistati, mentre uno su cinque ha difficoltà perché non conosce abbastanza bene il destinatario (20%). In breve: gli italiani vogliono fare un buon regalo – pensato, significativo – e la pressione si sente.

Parallelamente, gli italiani continuano a custodire un’idea di Natale calda, familiare e profondamente legata alla tradizione. La maggior parte dichiara di preferire i piatti natalizi cucinati in casa (76%), stare a casa piuttosto che viaggiare (69%) e festeggiare in compagnia di pochi intimi (57%). Anche il semplice gesto di incartare i regali diventa un piccolo rituale: quasi la metà (48%) ama farlo da sé, aggiungendo un tocco personale prima ancora che il regalo arrivi sotto l’albero. La pianificazione finanziaria varia ampiamente. Alcuni iniziano a mettere soldi da parte già tra settembre e ottobre (36% complessivamente), altri si affidano a un budget chiaro (43%) o vanno a caccia di offerte online (37%) – mentre un quarto degli italiani ammette di non risparmiare affatto per il Natale (25%), abbracciando uno spirito decisamente più “last-minute”.

Un gruppo più ristretto distribuisce lo sforzo durante tutto l’anno, acquistando regali in anticipo (15%) o accantonando piccoli risparmi dedicati (10%), a dimostrazione che per alcune famiglie la pianificazione finanziaria è tradizione quanto il pranzo delle feste. Ciò che emerge è un Paese che vive le festività con cuore, ma anche con strategia: meno regali, ma più significativi; attenzione al valore; scelte che contano.

“I risultati di quest’anno mostrano quanto gli italiani tengano a fare il regalo giusto, uno che rifletta attenzione e autenticità”, ha dichiarato Sara Zheng, marketing director per Italia e Spagna di AliExpress. “Dalle scelte pratiche ai gesti spontanei, i regali di Natale rimangono un momento in cui le persone esprimono il proprio affetto in modi molto personali. Le piattaforme online come AliExpress contribuiscono a semplificare questo processo, offrendo ispirazione a chiunque desideri fare un regalo”, ha continuato.

