

Roma, 26 nov. - (Adnkronos) - Proseguono le iniziative del Municipio Roma I Centro dedicate alla socializzazione e al benessere delle persone anziane. Dopo le esperienze dei Punti Verdi e dei Punti Blu, che hanno offerto durante l'estate occasioni di incontro, svago e condivisione al mare e in piscina, arrivano le iniziative natalizie con due giornate a Greccio, in provincia di Rieti, previste per il 7 e il 14 dicembre. L'iniziativa, denominata 'Soggiorni Natalizi 2026', è rivolta agli anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti nel Municipio Roma I Centro e rappresenta un'ulteriore occasione per stare insieme, conoscere luoghi di interesse storico e culturale e vivere il periodo delle festività in compagnia. La destinazione scelta è Greccio, borgo medievale della Valle Santa Reatina, conosciuto in tutto il mondo per il primo presepe vivente realizzato da San Francesco d'Assisi nel 1223, una tradizione che conserva ancora oggi un profondo significato storico, culturale e spirituale. "Il Natale è un momento speciale, che richiama il valore dello stare insieme, della condivisione e della vicinanza. Con queste due giornate a Greccio vogliamo offrire alle persone anziane del nostro Municipio un'occasione per vivere la magia delle festività in compagnia, riscoprendo il piacere di incontrarsi e condividere esperienze. Una comunità è davvero tale quando sa prendersi cura di tutte le generazioni, valorizzando le persone anziane e contrastando ogni forma di isolamento. Continuiamo a lavorare affinché nessuno si senta solo e tutti possano sentirsi parte attiva della vita del nostro territorio", dichiara la Presidente del Municipio Roma I Centro, Lorenza Bonaccorsi.

"Continuano le iniziative dedicate alla socializzazione dei nostri anziani sul territorio. Dopo i Punti Verdi e i Punti Blu, che hanno offerto occasioni di incontro e svago al mare e in piscina, proseguiamo con le gite natalizie. In questo periodo dell'anno è particolarmente importante rafforzare i momenti e le opportunità di socializzazione, per contrastare il rischio di solitudine. Durante le festività, infatti, quando i familiari possono essere lontani o impegnati, è fondamentale offrire ai nostri anziani occasioni per stare insieme, condividere esperienze e sentirsi parte attiva della comunità. La socialità, il benessere e l'inclusione delle persone anziane sono una priorità del nostro impegno sul territorio", dichiara l'Assessore alle Politiche Sociali del Municipio Roma I Centro, Claudia Santoloce.

Per partecipare è prevista una procedura di preiscrizione attraverso la compilazione dell'apposito modulo, nel quale indicare i propri dati, la composizione del nucleo familiare e la fermata del pullman prescelta tra quelle indicate dall'organizzazione: via Emanuele Filiberto, via Marmorata, via Angelo Emo, Piazzale Clodio e San Saba. Il modulo di preiscrizione potrà essere inviato via e-mail all'indirizzo segretariatosociale.mun01@comune.roma.it oppure consegnato direttamente presso il Pua (Punto Unico di Accesso) di via Petroselli n. 50, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Le iscrizioni partiranno dal 25 novembre. Per la gita del 7 dicembre sarà possibile presentare domanda fino al 2 dicembre, mentre per quella del 14 dicembre il termine ultimo sarà il 9 dicembre. L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma del Municipio volto a promuovere l'invecchiamento attivo, favorire le relazioni sociali e garantire occasioni di partecipazione e condivisione, con particolare attenzione ai periodi dell'anno in cui il rischio di isolamento può diventare più forte.

