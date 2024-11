Roma, 12 nov (Adnkronos) - "Rinnoviamo oggi il doloroso ricordo del vile attentato di Nassiriya, che costò la vita a 19 militari e civili italiani, caduti per la pace. Siamo vicini alle loro famiglie e ai loro cari, oggi e sempre. Un pensiero particolare ai Carabinieri e all'Esercito, i cui uomini sono morti in quell'attacco. Nassiriya ci ricorda l'impegno per la sicurezza, la stabilità, la pace portato avanti da tanti nostri connazionali affrontando forti rischi nel segno della solidarietà. In questa giornata ci stringiamo a tutti i familiari dei caduti e ai feriti nelle missioni internazionali sviluppate dal nostro Paese, con forte gratitudine e rispetto". Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.