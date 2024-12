(Adnkronos) -

Un approccio rivoluzionario che combina automazione e sicurezza per trasformare il settore legale

Milano, 13 Dicembre 2024. Leader nel mercato delle soluzioni digitali, TeamSystem presenta Legal AI, una suite avanzata progettata per modernizzare le attività di studi legali, aziende e istituzioni pubbliche. Il lancio di TeamSystem Legal AI si inserisce in un ambizioso piano di investimenti da 250 milioni di euro nell’intelligenza artificiale, confermando l’impegno dell’azienda verso il progresso tecnologico.

La visione alla base di Legal AI è chiara: supportare i professionisti con strumenti innovativi che non sostituiscono il contributo umano, ma ne amplificano l’efficacia. “L’Intelligenza artificiale non è qui per sostituirci ma per amplificare il nostro potenziale. Possiamo trasformare questa rivoluzione in un’opportunità straordinaria per innovare e crescere”, sottolinea Cristiano Zanetti, General Manager della BU Market Specific di TeamSystem.



In un contesto tradizionalmente cauto nell’adottare nuove tecnologie, il settore legale sta assistendo a un cambiamento significativo. Negli ultimi mesi, l’uso dell’AI negli studi legali è aumentato considerevolmente, segnando una svolta nella mentalità professionale.

TeamSystem Legal AI offre soluzioni che consentono di:

• semplificare l’analisi e la gestione di documenti complessi, con strumenti per la ricerca e l’estrazione di informazioni;

• automatizzare operazioni ripetitive come l’aggiornamento di anagrafiche e la gestione di calendari;

• ottimizzare la redazione di atti legali tramite modelli predefiniti, garantendo velocità e accuratezza.

Un elemento distintivo della suite è il suo focus sulla sicurezza. Tutti i dati vengono elaborati su server situati nell’Unione Europea, assicurando conformità con le normative sulla privacy e una protezione ai massimi livelli. Il futuro della piattaforma promette ulteriori innovazioni: entro il 2025 saranno introdotte funzionalità avanzate come la creazione automatica di atti standard e contratti, rafforzando ulteriormente l’efficienza del settore legale.

