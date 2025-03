PHOTO







- L’appuntamento per tutti i membri della business community lombarda per migliorarsi come giocatori e manager, tra sport e formazione.

Milano, 7 marzo 2025 - Unire la pratica sul green, l’opportunità di fare formazione e sviluppare il networking: sono queste le tre anime che contraddistinguono “Drive&Learn – Crescere sul campo”, il nuovo circuito di sfide golfistiche organizzato da Manageritalia,Confcommercio - Imprese per l’Italia e CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario) presentato ieri sera a Milano all’Hotel Enterprise, con la partecipazione di un padrino d’eccezione nonché appassionato golfista, il giornalista Massimo De Luca.

"Grazie ad un progetto come Drive&Learn, il green diventa un'occasione per mettere in campo i valori del management e leggerli con occhi diversi, legandoli a quelli del golf in un'alchimia di sinergie e parallelismi con le capacità dei manager e il compito che questi ogni giorno svolgono in azienda.” Così commenta Guido Carella, presidente Manageritalia Servizi, che prosegue: “Il golf diventa così uno strumento per imparare, giocando, come diventare manager ancora più completi e capaci. Questa iniziativa – conclude Carella - unisce l'aspetto manageriale e quello sportivo, avvicinando a questo sport anche chi non ha mai pensato di praticarlo, creando un ambiente dove voci di altri settori possono trovare terreno fertile per incrementare le proprie opportunità di business, condivisione, conoscenza, relazione e diffusione di visione manageriale unendo divertimento, sfida e formazione".

Per Giorgio Rapari, ConsigliereConfcommercio Milano e Vicepresidente CFMT:” Giocare a golf così come gestire e guidare un’impresa richiedono lo stesso approccio rigoroso e ponderato nel definire le proprie scelte sia nell’andare in buca sia nel raggiungere i propri obbiettivi aziendali. Grazie a “Drive&Learn” vogliamo dare avvio un appuntamento che per manager e imprenditori si riveli un vero un momento di formazione capace di creare attraverso il golf un ecosistema che avvicini e integri il mondo dell’imprenditoria e della managerialità”

Tante le novità, oltre alle riconferme, proposte dal ricco calendario di appuntamenti targarti “Drive&Learn – Crescere sul campo”, a cominciare dalle attesissime gare del circuito Golfisti Manageritalia cheprenderà il via il prossimo 3 aprile dal green del Molinetto Country Club per proseguire il 15 maggio al Golf Club La Pinetina, il 29 maggio al Golf Club Bergamo L’Albenza, il 10 giugno al Brianza Country Club, il 18 settembre al Golf Club Ambrosiano e il 9 ottobre presso il Circolo Golf Villa D’Este.

Non solo gare, ma anche tanta formazione e occasioni di networking per l’intera business community lombarda, composta da manager e imprenditori, che ama ritrovarsi sul green tra swing, hook per superare rought, bunker e arrivare in buca. Sono tante le affinità tra il mondo del golf e la cultura manageriale, entrambe richiedono un’attenta valutazione delle variabili sia interne che esterne, capacità di scelta, visione strategica, apertura mentale nonché coraggio per raggiungere il risultato. Per questo nasce e si aggiunge al programma di gare “Driving Change”, un format in sei ulteriori incontri da maggio a ottobre, in cui i partecipanti avranno modo non solo di sfidarsi sul green o per i neofiti apprendere i rudimenti di questo fantastico sport, ma anche partecipare a intense sessioni di formazione e confronto (durata max 2 ore) con esperti e rinomati professionisti sui temi di più stretta attualità per le imprese e il mondo del lavoro. Ad esempio, nelle tappe di Milano e Padova il confronto avverrà con Giuseppe Stigliano, rinomato esperto di marketing e management internazionale, per conoscere e scoprire come l’interazione efficace tra talento umano e tecnologia possa tramutarsi in un vero vantaggio competitivo per le imprese. Nella tappa in Emilia-Romagna il confronto avverrà con Edoardo Monopoli, esperto di HR, per capire come AI e nuove tecnologie stanno cambiando i modelli organizzativi e i processi decisionali di imprese e consumatori e mercati.

Immancabile, infine, l’appuntamento con la “29esima edizione del Manageritalia Golf Thophy”, in calendario dal 12 al 19 ottobre che quest’anno si svolgerà in una terra ricca di fascino come il Marocco, più precisamente tra le calde e avvolgenti atmosfere di Marrakech con alloggio presso l’Hotel Kenzi Agdal Medina, mentre le gare si svolgeranno su tre diversi campi della città.

Tutte le informazioni sulle iniziative “Drive&Learn – crescere su campo” e sul calendario completo del circuito Golfisti Manageritalia e sulle quote e modalità di partecipazione al “29esima edizione del Manageritalia Golf Thophy” saranno disponibili su www.manageritalia.it





Manageritalia www.manageritalia.it – (Federazione nazionale dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario privato e dal 2003 associa anche quadri e professional. Offre ai manager: rappresentanza istituzionale e contrattuale, valorizzazione e tutela verso la politica, le istituzioni e la società, servizi per la professione e la famiglia, network professionale e culturale. Promuove e valorizza il ruolo e il contributo del management allo sviluppo economico e sociale. Oggi Manageritalia associa oltre 45.000 manager. La Federazione è presente sul territorio nazionale con 13 Associazioni e una dedicata agli Executive Professional che offrono un completo sistema di servizi: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero.