

Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - "Le donne sanno di più in tema di menopausa, però vorrebbero sapere ancor di più. Sono consapevoli che è un momento della vita che deve essere affrontato e non deve essere subito. Per questo cercano informazioni e, purtroppo, talvolta non ricevono le informazioni corrette. È per questo che il dialogo con il medico è fondamentale per una corretta gestione dei sintomi e dei fattori di rischio che si possono associare". Così Rossella Nappi, professoressa ordinaria di Clinica Ostetrica e ginecologica dell'università di Pavia, Policlinico San Matteo, e presidentessa della International Menopause Society (Ims), commenta i risultati dalla survey realizzata da AstraRicerche per Bayer Italia, su un campione di mille donne italiane tra i 50 e i 70 anni, in occasione della Giornata mondiale della menopausa che si celebra il 18 ottobre.

"Molte donne purtroppo nascondono i sintomi, hanno paura di dire a voce alta ‘sono in menopausa’. Questo è ancora un tabù, è ancora una percezione di una perdita di qualcosa e non di una conquista di un nuovo periodo importante della vita - afferma l’esperta - Le donne in menopausa devono sapere che a seconda di una serie di fattori - che possono andare dalla genetica che le predispone allo stile di vita, al livello di stress che si trovano a vivere - la menopausa può portare una serie di sintomi invalidanti per la qualità della vita, ma soprattutto per la performance che la donna oggi deve necessariamente esercitare a casa, al lavoro, nella cura degli altri e di se stessa".

I sintomi più comuni, le vampate di calore, i disturbi del sonno, "sono certamente quelli che impattano di più e che oggi possono essere gestiti con terapie ormonali, non ormonali, tagliate su misura della persona - chiarisce Nappi - La menopausa non è solo un fatto privato, ma è veramente un tema di salute pubblica oggi: le donne che soffrono di sintomi, soprattutto le vampate e i disturbi del sonno, sono anche le donne più a rischio sul versante cardiovascolare e metabolico futuro. Identificare precocemente queste pazienti e cercare di gestire i sintomi è un'importante azione preventiva per conseguenze importanti quali l'ictus, l'infarto e il diabete”. Tornando alla Giornata del 18 ottobre, “il tema che abbiamo selezionato quest'anno con la Società internazionale della menopausa è quello del dolore cronico nell'età matura - conclude - È un tema importante di salute pubblica perché noi sappiamo che le donne soffrono di dolori cronici più dei maschi e che questo dolore molto spesso è sottovalutato, poco capito e non è gestito in quel modo multidisciplinare che è così fondamentale per poterlo superare".

