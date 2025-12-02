

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Gli interventi parlamentari di Giorgio Napolitano "si richiamano a valori condivisi che sono quelli della nostra Costituzione, che il presiente Napolitano ha sempre difeso". Lo ha affermato il presidente del Senat, Ignazio La Russa, in occasione della presentazione a Montecitorio dei 'Discorsi parlamentari di Giorgio Napolitano nel centenario della nascita', alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La Russa si è soffermato in particolare sui rapporti vissuti da ministro della Difesa con l'allora Capo dello Stato. "Ero un po' diffidente all'inizio", di fronte ad "un uomo con una cultura opposta alla mia. Mi sbagliavo completamente. Credo che sia stato da questo punto di vista perfetto, non c'è stata una sola scelta che ha preso come Presidente della Repubblica come capo delle Forze Armate che non fosse pienamente apprezzata dalle stesse Forze Armate, dai comandanti, da me stesso per quel poco che può contare".

