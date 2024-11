Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Vogliamo avviare iniziative in ambasciate e istituiti di cultura italiani in tutto il mondo, così come organizzare un grande evento a Napoli. Vi anticipo che organizzeremo la conferenza Unesco a Napoli anche nel 2025, così come alla Reggia di Caserta il Vanvitelli Group". Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani alla presentazione dell’evento alla Farnesina "Napoli capitale del Mediterraneo: sviluppi e prospettive", in occasione del 50° Anniversario dalla fondazione del Corpo Consolare di Napoli.

Napoli per tutto il 2025 sarà una realtà di grande importanza - ha detto ancora Tajani - La Campania e il sud crescono in percentuale più del nord per quanto riguarda le esportazioni. Dobbiamo fare conoscere il nostro saper fare che e la qualità del nostro lavoro dev'essere esportata. Abbiamo dato vita a una zona economica unica dove potrete spiegare ai paesi che rappresentate ciò che il meridione significa. Abbiamo interesse verso il turismo in Italia e a Napoli, anche grazie al progetto Turismo delle radici, che punta a far tornare gli italiani".

"La Farnesina è a disposizione dei consoli che operano in Italia - ha concluso il ministro - Siamo portati a favorire gli scambi, ricordiamo cosa è stato Marco Polo e padre Matteo Ricci per la Cina. Siamo ben visti quando proteggiamo la pace, dal Kosovo all'Africa. Napoli è la capitale del sud e vogliamo ci siano investimenti nel meridione. Siamo interessati all'interscambio culturale e anche all'ingresso di lavoratori stranieri, siamo favorevoli ad accoglierli, sempre nel rispetto delle leggi".