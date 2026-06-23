

Napoli , 23 giu. - (Adnkronos) - Questa notte, un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione, in via Caprera nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo operativo Stella mentre la dinamica e la matrice restano da chiarire.

