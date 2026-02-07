

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la solidarietà e la vicinanza mia personale e di tutta la comunità del Pd per le offese minacciose ricevute oggi. Come sempre condanniamo con forza le manifestazioni che incitano alla violenza ed escono dalla normale e salutare dialettica democratica. Sosteniamo l’amministrazione di Napoli che sta facendo un lavoro straordinario per la città e per Bagnoli e ne difendiamo l’impegno. Caro Gaetano, siamo con te, vai avanti per rendere sempre più Napoli la città che merita di essere”. Così, in una nota, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein a proposito delle scritte a Bagnoli contro il sindaco Gaetano Manfredi in occasione del corteo contro l'America's Cup.

