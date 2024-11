Napoli , 17 nov. - (Adnkronos) - Due incidenti mortali sulle strade della provincia di Napoli: morto un 18enne a Vico Equense, ha perso la vita anche un 36enne a Nola, ferita una ragazzina di 17 anni. È il bilancio del sabato sera di movida sulle strade del Napoletano. Questa notte i carabinieri sono intervenuti lungo la strada statale 145 Sorrentina in località Bikini per un incidente stradale. Poco prima e per cause in corso di accertamento un 18enne in sella alla propria moto in compagnia di una 17enne ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un muretto. Il ragazzo - di Castellammare di Stabia - è deceduto sul colpo mentre la 17enne è stata trasferita all’ospedale del Mare di Napoli dove è ricoverata in pericolo di vita. La salma del 18enne è a disposizione della Procura di Torre Annunziata per l'autopsia. A Nola, invece, i carabinieri sono intervenuti a via Ponte di Nola, all'altezza dell'ingresso della zona Asi per un altro incidente stradale. Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento un 36enne a bordo di una Ford Focus sw ha perso il controllo dell’auto impattando contro il guardrail. L’uomo, trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, è morto poco dopo per le gravi ferite riportate. Il veicolo è stato sequestrato. La salma è stata messa a disposizione della Procura di Nola per l’autopsia.