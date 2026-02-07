

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Le minacce comparse oggi sui muri di Bagnoli contro il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sono un atto vigliacco e codardo. Violenza e odio non possono avere asilo nella dialettica politica. A Gaetano la vicinanza umana e politica mia e del M5S. Siamo certi che queste intimidazioni gli daranno ancora più determinazione e forza per continuare il buon governo della città di Napoli". Così il leader M5S, Giuseppe Conte.

