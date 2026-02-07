

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "È un gesto grave e inaccettabile, che colpisce non solo il primo cittadino di Napoli ma i principi di legalità e convivenza civile. Ogni forma di intimidazione va respinta con determinazione. Al sindaco Manfredi arrivi la mia piena vicinanza e solidarietà". Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e capo dell'opposizione in Regione Campania.

