

(Adnkronos) - Massimiliano Allegri mastica amaro dopo Inter-Napoli. Oggi, sabato 5 settembre, la squadra azzurra è stata rimontata dai nerazzurri, che si sono imposti 3-2 nella terza giornata di Serie A. "È stata una partita divertente, anche se per noi un po' meno. Il gol del 2-1 l'abbiamo preso troppo leggeri, poi loro sono stati bravi a cambiare ritmo e a crearci difficoltà", ha detto Allegri nel post partita ai microfoni di Dazn.

"Pensavamo che la palla fosse fuori e ci siamo fermati. Bisogna migliorare, rimane la prestazione e la gestione del pallone. Abbiamo avuto situazioni favorevoli anche nel primo tempo, poi dopo aver segnato abbiamo subito, così come nel finale di primo tempo", ha spiegato il tecnico del Napoli.

"Bisogna rimanere sereni, anche se in questo momento paghiamo troppo gli errori. La prestazione crescerà, ma sicuramente dispiace. Ora pensiamo alla Champions. Il calcio non ha una logica, è andata così e bisogna accettarlo. Ci sono errori che non bisogna fare a questi livelli. Abbiamo preso cinque gol in tre partite. Non dobbiamo fare partite difensive, ma non dobbiamo prendere gol", ha concluso Allegri.



