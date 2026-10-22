

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - 'Le sfide' è il tema dei 'City Talks' che si svolgeranno a Napoli domani, venerdì 23, e sabato 24 ottobre, nella sede dell’Associazione Costruttori Edili Napoli (Acen), in via Riviera di Chiaia 202. Il format, ideato e realizzato da Spin Factor, società leader a livello nazionale nella strategia e comunicazione politica e istituzionale e nell’analisi dei dati, mette a confronto, in panel impostati sul modello dei talk show televisivi, ministri, sottosegretari e parlamentari con il mondo delle imprese, dell’informazione e della cultura. La due giorni – che segue idealmente i Capri Talks dello scorso maggio - sarà caratterizzata da dialoghi funzionali ad analizzare quanto sta ridefinendo il nostro tempo, tra intelligenza artificiale e sicurezza energetica, e sulla direzione del Paese, tra sviluppo dei territori, sport e cultura.

I lavori della mattina di domani, venerdì 23, coordinati da Lavinia Spingardi, giornalista di SkyTg24, si apriranno alle 11.00 in punto con l’intervento di Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, cui farà seguito un dialogo con Vinicio Vigilante, Amministratore Delegato di GSE. A seguire, il confronto sull'energia vedrà il contributo di esperti e rappresentanti del settore tra cui Edoardo De Luca, Responsabile Affari Centrali Italia di Enel, Angelica De Vito, Consigliere Diplomatico ONU su migrazioni climatiche, Andrea Porchera, Responsabile Relazioni Istituzionali Renexia, e Michele Vitiello, Segretario Generale WEC Italia.

La mattinata proseguirà con Claudio Durigon, Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intervistato da Davide Desario, Direttore dell’Adnkronos. Seguirà un confronto sulla città di Napoli con i contributi di Gabriella Buontempo, Presidente Centro Sperimentale di Cinematografia, Armando Cesaro, Presidente Consorzio Asi Napoli, Carlo Puca, Assessore alla Partecipazione Attiva e all’Immagine della città di Napoli, Enzo Maraio, Assessore al Turismo e alla Transizione Digitale Regione Campania, moderati da Francesco Piccinini, Direttore di Deepinto.





A chiudere la mattinata di confronti, sarà Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Presidente ANCI, intervistato da Michele Cagiano De Azevedo, Vice direttore di SkyTg24. La sessione pomeridiana, coordinata da Maria Antonietta Spadorcia, Vice direttore del Tg2, si aprirà alle 16.30 con l’intervento Francesco Macrì, Presidente di Leonardo SpA, intervistato da Roberto Iotti, Vice direttore de Il Sole 24 Ore. Sui temi della geopolitica, difesa e sicurezza, si confronteranno i deputati Ylenja Lucaselli (Fdi), Piero De Luca (Pd) e Luigi Marattin (Pld).

A seguire è previsto il contributo di Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute, che farà un punto, tra le altre cose, sull’America’s Cup che vede protagonista proprio la città di Napoli. Sarà poi la volta del mondo produttivo, con un confronto tra Valerio D’Angelo, AD Fiven, Davide Ferraro, AD WinTime SpA, Antonio Savarese, Presidente ACEN, e Paolo Scudieri, Presidente Gruppo Adler, moderati da Boris Mantova, Caporedattore Tgcom24-Radio105. Saranno celebrati anche i 100 anni del Napoli calcio, con gli interventi dello scrittore Alessandro Iovino, e dei giornalisti Massimo Giletti e Stefano Zurlo.

Si proseguirà con un confronto sull’attualità politica e partitica, con il capo dell’opposizione al consiglio regionale della Campania, Gennaro Sangiuliano, e il deputato del Partito Democratico Marco Furfaro. In chiusura, ci sarà un approfondimento sullo stato dell’informazione e delle fake news, con Italo Bocchino, Direttore del Secolo d’Italia ed Emiliano Fittipaldi, Direttore di Domani. Si ripartirà sabato 24 ottobre alle 11.00, con la conduzione di Simona Branchetti, giornalista Mediaset. La sessione si aprirà con gli interventi di Alessio Butti, Sottosegretario all’Innovazione e del deputato di Fratelli d’Italia Marta Schifone.





Le connessioni sociali e le relazioni istituzionali nell'era digitale saranno esplorate nel corso del confronto tra Giovannantonio Macchiarola, Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Terna, Angelo Mazzetti, Direttore Relazioni Istituzionali di Meta per Italia, Grecia, Cipro e Malta e Claudio Velardi, Direttore de Il Riformista. Seguirà un intervento di Alessandro Giuli, Ministro della Cultura, che dialogherà con Davide Desario, Direttore dell’Adnkronos, sul valore e sul futuro del patrimonio culturale italiano. Il momento conclusivo della manifestazione vedrà protagonista Andrea Abodi, Ministro dello Sport e Giovani intervistato da Simona Branchetti, giornalista Mediaset.

Nel corso della due giorni saranno presentati in esclusiva i dati ottenuti attraverso Human, l’esclusiva piattaforma di social listening AI-driven di proprietà di Spin Factor, sui temi oggetto dei panel. City Talks è patrocinato da: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero del Turismo, Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli e Sport e Salute SpA. Media partner sono Adnkronos, Sky Tg24, Il Sole 24 Ore Radiocor, Energia Oltre. Partner tecnico è Meta. City Talks è realizzato in collaborazione con Terna, GSE, ENEL, Renexia, Fiven, WinTime, Consorzio ASI Napoli, Fondazione Scudieri e ACEN.

