

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - Prosegue la collaborazione triennale tra myPos, piattaforma finanziaria all-in-one dedicata alle piccole imprese europee, e Artigiano in Fiera, la più grande manifestazione internazionale dedicata all'artigianato e alle micro e piccole imprese. In occasione della seconda edizione di 'Anteprima d’estate', myPos torna al fianco della manifestazione come partner di pagamento ufficiale, mettendo a disposizione degli espositori soluzioni per accettare pagamenti digitali in modo semplice, rapido e sicuro.

Dal 29 maggio al 2 giugno, presso il quartiere fieristico di FieraMilano Rho, Anteprima d’estate -promossa da Artigiano in fiera- tutti i giorni dalle 10 alle 22.30 e con ingresso gratuito offrirà alle micro e piccole imprese presenti un contesto ad alta affluenza per incontrare nuovi clienti e trasformare i contatti in opportunità commerciali.

In questo scenario, un’esperienza di pagamento fluida contribuisce a ridurre code e disagi e a supportare l’operatività quotidiana degli espositori anche nei momenti di picco. Grazie all’ecosistema myPos, i merchant possono gestire incassi e attività in modo continuativo e sotto controllo, senza problemi di connessione, offrendo ai visitatori un’esperienza di acquisto cashless più fluida e riducendo la necessità di ricorrere agli sportelli Atm.

"Eventi come 'Anteprima d'estate' promosso da Artigiano in fiera sono un'occasione concreta per dimostrare come la digitalizzazione dei pagamenti possa semplificare il lavoro quotidiano dei commercianti", ha affermato Alessandro Bocca, country manager di myPos. "Il nostro obiettivo è rendere l’esperienza d'acquisto cashless più scorrevole per i visitatori e, allo stesso tempo, aiutare gli espositori a gestire incassi e operatività con maggiore continuità e controllo: non solo un Pos, ma un ecosistema di strumenti che li accompagna prima, durante e dopo l'evento".

“Questo accordo, che celebra il terzo anno di collaborazione, è prima di tutto un impegno condiviso per rendere l’esperienza all'Artigiano in fiera sempre più fluida, piacevole e vicina alle esigenze di chi la vive, artigiani e visitatori. Il nostro villaggio artigiano globale è fatto di incontri, scoperte e relazioni, e innovare significa anche semplificare ogni gesto quotidiano, a partire dai pagamenti -ha dichiarato Gabriele Alberti, amministratore delegato e direttore generale di Ge.Fi.-. In un contesto che ogni giorno accoglie migliaia di transazioni, offrire soluzioni rapide, intuitive e sicure diventa fondamentale per lasciare spazio a ciò che conta davvero: l'esperienza, la scoperta del lavoro artigiano e il piacere dell’acquisto".

Il team myPos sarà presente ad 'Anteprima d'estate' supportando gli artigiani con uno stand dedicato (L84/M83, Padiglione 3).

