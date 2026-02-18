

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - "Siamo al primo giorno di questa edizione 2026 ma già vedo una vasta presenza internazionale e questo ci fa piacere. Temevamo lo spauracchio delle Olimpiadi" e quindi un’affluenza minore, "invece l’evento olimpico si sta trasformando in un grandissimo vantaggio perché Milano Cortina 2026 ha dato ancora più visibilità a quella che era già una fiera importante. Diversi clienti che sono venuti a Milano in occasione di Myplant & Garden andranno a vedere anche le Olimpiadi. È stato quindi un binomio che siamo riusciti a sfruttare molto bene". Così Marco Orlandelli, titolare dell’azienda Organizzazione Orlandelli e presidente del Consorzio Myplant & Garden, al convegno di presentazione della II edizione di Myplant & Garden Middle East - Dubai, organizzato nell’ambito della decima edizione di MyPlant & Garden, il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026.

"Quando abbiamo deciso di fondare questa fiera, la nostra intenzione era quella di essere internazionali, così da riuscire a portare il made in Italy all'estero. Con la prima edizione di My Plant & Garden si è esaudito uno dei sogni di noi consorziati, con grandissimo vantaggio per tutto il florovivaismo italiano e anche europeo. Oggi continuiamo a farlo anche con Myplant & Garden Middle East" - aggiunge, spiegando che la I edizione di Myplant & Garden Middle East - Dubai ha avuto "un bilancio molto positivo. Sono stati tanti gli interpreti di quell'area che sono venuti alla manifestazione e anche l’appoggio politico è stato non indifferente".

Un appoggio prezioso soprattutto dal momento che anche in quelle aree "ci sono le municipalità che hanno in mano i grandissimi progetti di landscaping. L’interesse politico è stato veramente una grande soddisfazione. Ora dobbiamo solo crescere e dobbiamo impegnarci, che è ciò che abbiamo fatto fino ad ora".

