

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - "L'impiantistica sportiva in Italia, che si tratti di erba naturale o sintetica, purtroppo è in una condizione non ottimale, non solo di vetustà ma anche di inadeguatezza dal punto di vista della sostenibilità. Lnd Impianti nasce proprio per approfondire e attenzionare i temi legati alla gestione, alla riqualificazione e alla manutenzione dell’impiantistica sportiva per renderla, di conseguenza, più sostenibile e fruibile". A dirlo Christian Mossino, amministratore delegato di Lnd Impianti, alla decima edizione di MyPlant & Garden, il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026.

"L'obiettivo di Lnd Impianti è quello di diventare un riferimento per individuare tutte le leve che possano consentire all'impiantistica di ottenere nel miglior modo possibile la sua fruibilità. Ricordiamo che sono temi che riguardano la salute e il benessere di bambine e bambini e delle persone che praticano lo sport -aggiunge Mossino-. Lnd Impianti ha realizzato un protocollo d'intesa con l’Anci, con l'obiettivo di coinvolgere sia Sport e salute che l’Istituto di credito sportivo, per fare un focus sull’impiantistica e capire non solo cosa deve essere fatto anche come".

"Lo sport è salute e prevenzione e dunque lo Stato deve occuparsene, con le Regioni e i Comuni. Il fatto che il ministro dello sport Abodi, persona straordinariamente attenta allo sport, sia un ministro senza portafoglio fa capire quanto purtroppo" sia scarsa "l'attenzione che a livello statale si ha verso lo sport. Cercheremo di sensibilizzare le istituzioni -prosegue- e di fare in modo che ci sia un investimento sull’impiantistica sportiva, in modo tale che i nostri giovani e le nostre giovani e chiunque pratica sport lo possa fare in salute, serenità e in sicurezza. Il tutto con grande attenzione anche alle novità e ai temi che oggi spiccano nel settore, come quello del verde sintetico e della sostenibilità". Mossino ha infine manifestato gratitudine e soddisfazione verso l’organizzazione di MyPlant & Garden per aver "avuto la sensibilità di volere, all'interno della manifestazione, uno spazio dedicato al verde sportivo".



