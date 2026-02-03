Naypyidaw, 3 feb. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 6.0 è stato segnalato in serata in Myanmar, nei pressi di Ann Town, distretto di Kyaunkpyu, nello Stato di Rakhine. Secondo il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC), il terremoto ha colpito alle 21,34 ora locale a una profondità moderatamente bassa di 57 km.
Myanmar: terremoto di magnitudo 6.0 colpisce il paese
3 febbraio, 2026 • 17:13
