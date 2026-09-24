

Roma, 24 set. (Adnkronos) - Leviosa per Roma, Giorni Appesi per Firenze e Sunf per Venezia: sono loro i vincitori delle tappe italiane di Hard Rock Rising 2026, il contest internazionale promosso da Hard Rock International e Coca-Cola per valorizzare i talenti emergenti della scena musicale contemporanea. Firenze, Roma, Venezia 24 settembre - Dopo un mese di esibizioni dal vivo negli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia, che hanno visto alternarsi sul palco band, cantautori e DJ provenienti da generi e percorsi artistici differenti, il pubblico dei cafe ha scelto i tre artisti che rappresenteranno l'Italia nella fase successiva della competizione. A conquistare la vittoria per l'Hard Rock Cafe Roma sono stati i Leviosa, progetto musicale nato nella Capitale dall'incontro tra Sara Cretaro, Alessia Campoli, Tobia Spada, Davide Coletta e Matteo Ceci. Uniti dal desiderio di mettere la musica al servizio della poesia, i cinque musicisti hanno sviluppato un linguaggio espressivo libero da schemi e confini di genere, in cui il dialogo tra gli strumenti e la centralità della voce danno vita a brani autentici, dinamici e imprevedibili.

Per l'Hard Rock Cafe Firenze si sono imposti i Giorni Appesi, formazione nata nel 2020 dall'incontro di musicisti accomunati dalla stessa urgenza creativa. Con un sound caratterizzato da chitarre taglienti, ritmiche incalzanti e testi diretti che intrecciano rabbia e melodia, la band si è affermata come una delle proposte più interessanti della scena alternativa locale. Nel 2025 ha pubblicato Metanoia, primo album autoprodotto realizzato in collaborazione con DISTortion Music. A rappresentare l'Hard Rock Cafe Venezia sarà invece SUNF, producer e DJ che ha trasformato una passione coltivata fin dall'infanzia in un percorso artistico internazionale. Dopo gli esordi come motion graphics artist, ha scelto di dedicarsi interamente alla produzione musicale, sviluppando uno stile personale che unisce house music emozionale, melodie evocative e sonorità ad alta energia. Le sue produzioni, caratterizzate da atmosfere malinconiche e romantiche, mirano a creare una connessione autentica con il pubblico attraverso un forte impatto emotivo.

I tre vincitori italiani accederanno ora alla fase internazionale di Hard Rock Rising 2026, dove saranno valutati insieme ai talenti selezionati nei 64 Hard Rock Cafe coinvolti nel progetto. I migliori artisti saranno esaminati dal team di Coke Studio L.A. Live guidato dal produttore esecutivo Rob Rettberg, con il vincitore assoluto che sarà annunciato il 5 ottobre.

