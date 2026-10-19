

Lione, 19 ott. (Adnkronos) - Lorenzo Musetti accede al secondo turno del torneo Atp di Lione, vincendo il derby con Matteo Arnaldi. Il carrarino, numero 26 del ranking mondiale e testa di serie numero 6, si è imposto sul ligure, numero 36 Atp), in due set, con il punteggio di 6-1 6-4, in un'ora e 20 minuti. Gara senza storia con il toscano che strappa tre volte il servizio al sanremese. Secondo parziale più combattuto con Musetti che salva ben quattro palle break nel nono game e poi chiude al primo match-point a disposizione.

Musetti che si conferma la bestia nera di Arnaldi, ora negli ottavi se la vedrà con la wild card francese Moise Kouame, numero 194 del mondo che ha eliminato l'altro azzurro Lorenzo Sonego, n.89 Atp, in due set con il punteggio di 7-6 (7-2) 6-4.

