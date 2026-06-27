

Roma, 27 giu. - (Adnkronos) - Si chiude dopo sei mesi la collaborazione tra Lorenzo Musetti e l'allenatore spagnolo José Perlas. A dare l'annuncio il 24enne toscano su Instagram. "Ci tengo a comunicare che ho deciso di concludere la collaborazione col mio tennis coach Jose Perlas. Nonostante le nostre strade si dividano, voglio ringraziarlo di cuore per il lavoro svolto insieme. E' stata un'esperienza importante che porterò con me. Gli auguro il meglio per il futuro e lo ringrazio ancora per tutto. Ora mi concentrerò sulle prossime sfide con grande motivazione e fiducia nel lavoro che ci aspetta". A seguire il campione azzurro al momento resta solo lo 'storico' coach Simone Tartarini che lo segue da quando era poco più che un bambino. Musetti sta recuperando dall'infortunio muscolare avuto agli Internazionali d'Italia e che lo ha costretto a saltare sia il Roland Garros, sia Wimbledon.

