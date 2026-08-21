

Roma, 21 ago. - (Adnkronos) - Ammontano a un totale di circa 34 miliardi di euro le due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, che Mps lancerà sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco Bpm e Banca Generali. Nel primo caso - si legge in un comunicato - l'offerta avrà un controvalore di circa 25,3 miliardi (con 1,567 titoli per singola azione) mentre quella su Banca Generali ammonterà a circa 8,72 miliardi, con una offerta di 6,958 titoli per azione.

