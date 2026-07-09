

Torino, 9 lug. - (Adnkronos) - “Sono convinto che la nostra è un'offerta di mercato, concreta: non c'è nessuna logica di potere, è un'offerta rivolta agli azionisti di Montepaschi di Siena. Se ne riceveranno una migliore noi andremo avanti fino a che potremo creare valore per i nostri azionisti se no saranno altri che faranno l'operazione”. Cosi’ il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a margine di un evento a Torino con la Fondazione Compagnia di San Paolo a proposito dell’offerta su Mps.

