

Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Oggi deteniamo meno del 5%" di azioni Mps, "non escludo che le cediamo ma non c'è nessuna fretta. Proprio perché non controlliamo Mps non abbiamo voce in capitolo su un Terzo polo delle banche. Io penso che sarebbe utile al sistema bancario ma il governo non ha autorità e mezzi per fare niente". Lo ha detto Giorgia Meloni alla conferenza di inizio anno.



