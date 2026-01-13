

Milano, 13 gen. (Adnkronos) - Solo illazioni. E' questo il senso che ha portato la giudice di Milano Manuela Castellabate ad archiviare 15 indagati tra cui l'ex governatore di Banca d'Italia Ignazio Visto indagato nel 2023 per false comunicazioni sociali nell'inchiesta che riguarda Mps, fascicolo nato da un esposto depositato da Giuseppe Bivona, fondatore di Bluebell Partners, considerato il 'grande accusatore' nei confronti di Piazza Salimbeni.

Per la giudice, "come si legge nei plurimi esposti redatti da Giuseppe Bivona, costui fonda le sue accuse assumendo una sorta di 'complotto' che vide coinvolti i vertici dei vari istituti bancari, ma anche di Consob, Banca di Italia e gli stessi magistrati coinvolti nel processo in veste di Pubblici Ministeri, finalizzato a favorire Mps, il tutto in assenza di elementi concreti e specifici, tanto da apparire tali affermazioni già prima facie (a prima vista, ndr) mere illazioni" scrive nel suo provvedimento di archiviazione. L'oggetto della denuncia era la presunta compartecipazione di Visco, al "disegno criminoso e al piano delinquenziale attuato dagli ex amministratori di Banca Monte dei Paschi di Siena Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, riconosciuti dal Tribunale di Milano colpevoli dei reati di falso in bilancio e manipolazione informativa emessa il 15 ottobre 2020". Profumo e Viola sono stati definitivamente assolti dalla Cassazione per le operazioni sui derivati Santorini e Alexandria, verdetto che ha accolto l'assuluzione pronunciata dai giudici d'Appello di Milano.

In tal senso, anche in relazione alla posizione di Visco "il procedimento deve concludersi con la sua archiviazione, per insussistenza del fatto" scrive la giudice. "Qualsivoglia indagine sarebbe debordante e non contribuirebbe a modificare il quadro sinora esposto. Per nessuno degli indagati, quindi, è possibile formulare un apprezzamento in termini di ragionevole previsione di condanna, ancor più considerando l'intervenuto decorso del termine di prescrizione per maggior parte dei reati contestati" a parte degli indagati.

