

Roma, 11 dic (Adnkronos) - "Presenterò una interrogazione parlamentare al ministro Nordio per sapere che cosa intenda fare alla luce delle nuove acquisizioni e sono curioso di capire se mi risponderà come ha già fatto con Garlasco dicendo che a un certo punto la giustizia si deve arrendere". Lo scrive sulla sua enews Matteo Renzi a proposito degli ultimi sviluppi del caso David Rossi.



