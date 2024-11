Sepang, 3 nov. - (Adnkronos) - Francesco 'Pecco' Bagnaia vince il Gp di Malesia e tiene accesa una speranza di difendere il titolo mondiale. Il pilota della Ducati ufficiale si impone in solitaria davanti allo spagnolo e compagno di marca Jorge Martin, che resta in vetta alla classifica iridata con 24 punti sul piemontese. A completare il podio Enea Bastianini compagno di squadra di Bagnaia.

Quarto posto per lo spagnolo Alex Marquez che completa il poker Ducati, precedendo il connazionale della Ktm Pedro Acosta, il francese della Yamaha Fabio Quartararo e lo spagnolo dell'Aprilia Maverick Vinales.

Durante la gara un incidente ha coinvolto Binder, Quartaro e Miller, a terra, sbalzato dalla moto segnata solo da una scivolata. Sottoposto alle cure mediche nel box dalla Ktm non ha riportato conseguenze importanti. E la gara ha potuto riprendere dopo pochi minuti.

La stagione del motomondiale si chiuderà tra due settimane con ogni probabilità sul circuito del Montmelò a Barcellona che prenderà il posto di Valencia.