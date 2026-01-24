

Sydney, 24 gen. (Adnkronos/Afp) - Il ragazzino di 12 anni morso da uno squalo nel porto di Sydney, in Australia, è morto in conseguenza dell'attacco subito. Ad annunciarlo è stata oggi la famiglia del minore. I genitori di Nico Antic hanno dichiarato che il figlio è morto a causa delle ferite riportate la scorsa settimana durante l'attacco ad opera di un grosso squalo.

